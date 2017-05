Tom Brady, Quarterback bei den New England Patriots und fünffacher Super-Bowl-Gewinner, ist Coverstar von EA Sports Madden NFL 18. Das Spiel wird ab dem 25. August erhältlich sein. Madden NFL 18 wurde dieses Jahr zum ersten Mal mit der Frostbite-Engine entwickelt.

Madden NFL 18 – Der MVP auf dem Cover

Nach mehreren Auszeichnungen zum Most Valuable Player (MVP) und NFL-Meisterschaften wird Tom Brady nach dem Tight End, Rob Gronkowski der zweite Patriots-Spieler in Folge, der es auf das Cover von Madden NFL schafft.

„Auf dem Cover von Madden NFL 18 zu sein, ist eine große Ehre für mich“, sagte Brady. „Vor allem, weil ich mit dem Spiel aufgewachsen bin – und das direkt neben dem EA-Hauptquartier in der Bay Area. Ich glaube nicht an Flüche und nehme auch diese Herausforderung gerne an!“

Neue Details wie ein brandneuer Spielmodus werden am 10. Juni auf der EA PLAY bekanntgegeben. Die Fans können dieses Jahr große Dinge erwarten, darunter Innovationen und neue Spielvarianten.

EA gab aber nicht nur bekannt, wer auf dem Cover von Madden NFL 18 zu sehen sein wird, sondern kündigte außerdem eine Vorbesteller-Editionen an. Fans, welche die Standard-Edition vorbestellen, erhalten gleich mehrere Boni. Hierzu gehört unter anderem ein Elite-Spieler des Lieblings-NFL-Teams für Madden NFL 18 Ultimate Team, sowie fünf Squad-Packs, die nach Veröffentlichung zur Verfügung stehen.

Fans erhalten zusätzlich die Möglichkeit, das Spiel bereits vor der offiziellen Veröffentlichung zu spielen: Käufer der G.O.A.T.-Edition erhalten drei Tage früher Zugang zum Spiel und können so schon am Dienstag, den 22. August loslegen. Abonnenten von EA Access können ab Donnerstag, den 17. August dank Play First Trial das Spiel bis zu 10 Stunden lang anspielen.

An diesem Wochenende findet auch das Finale der Madden-Meisterschaft statt, welches das Ende des ersten Jahres der eSport-Serie von Madden NFL einläutet. Die besten Spieler der Serie kämpfen um einen Preispool von insgesamt 500.000 USD und um den Titel des Madden NFL-Champions. Wer interessiert ist, kann sich die Finalspiele, einschließlich des Meisterschaftsspiels am Montag auf Twitch ansehen. Alle Infos zu den Spielen am Wochenende gibt es auf der Madden NFL-Website. Das Meisterschaftsspiel wird außerdem live am Montag, den 15. Mai um 04:00 Uhr MESZ auf NFL Network übertragen.

Madden NFL 18 wird von EA Tiburon in Orlando, Florida entwickelt und ist ab dem 25. August für Xbox One und PlayStation 4 verfügbar. Abonnenten von EA Access erhalten einen Rabatt in Höhe von 10 % beim Kauf einer digitalen Version von Madden NFL 18 über Xbox Live.