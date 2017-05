BANDAI NAMCO Entertainment Europe und Titan Comics kündigen an, dass sie an Comicbüchern für den mit Spannung erwarteten 3D Puzzle-Plattformer LITTLE NIGHTMARES arbeiten, der am 28. April 2017 für PlayStation 4, Xbox One, und PC auf Steam veröffentlicht wird. Zugleich soll an diesem Tag durch Titan Comics Ausgabe #1 des LITTLE NIGHTMARES Comics erscheinen.

Little Nightmares – Infos zum Spiel und Comic

Als gruseliges, seltsames und surreales Spiel ist LITTLE NIGHTMARES die erste Kollaboration zwischen BANDAI NAMCO Entertainment Europe und dem schwedischen Team von Tarsier Studios, die vor allem für ihre preisgekrönte Arbeit an einem PS Vita Spiel aus dem Jahr 2012 bekannt sind.

Die Mini-Comic-Serie, die aus vier Ausgaben besteht, knüpft an das unheimliche Videospiel an, in dem ein kleines Mädchen namens Six auf eine Höhle voller gefräßiger Monster stößt, die sich unter dem „Schlund“ befindet. Hier werden die aufgedunsenen, korrupten Seelen der Welt verspeist. Ein Ort, an dem Völlerei herrscht und finstere Geheimnisse versteckt werden.

LITTLE NIGHTMARES verstärkt die enge Partnerschaft zwischen Titan Comics und BANDAI NAMCO Entertainment Europe und trägt zum Portfolio erfolgreicher Comics bei, die auf Videospielen basieren, wie zum Beispiel Dark Souls und TEKKEN.

Die erste Ausgabe von Titan Comics LITTLE NIGHTMARES wird von Dan Watters (Assassin’s Creed: Uprising) and Alex Paknadel (Assassin’s Creed: Uprising) geschrieben, während Aaron Alexovich (Heart Shaped Skull) die Illustrierungen übernimmt.

Die Comics werden im Diamond PREVIEW Katalog bestellbar und das Videospiel am 28. April im digitalen und im physischen Format für PlayStation 4, Xbox One and PC erhältlich sein.