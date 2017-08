Zusätzlich zur Unterstützung gab Deck Nine bekannt, dass Life is Strange: Before the Storm nur drei Episoden statt fünf besitzt.

Life is Strange: Before the Storm – Da wartet einiges

Life is Strange: Before the Storm ist der dreiteilige Vorläufer von Dontnod’s Life is Strange. Wer sich sogar die Deluxe Edition gekauft hat, kann sogar noch Max spielen. In einem Interview mit GameSpot erklärt Lead Writer Zak Garris, dass das Spiel durch die drei Episoden nicht zusammengefasst werden soll.

„Wir haben Geschichten aller Formen und Größen betrachtet. Worauf es aber wirklich ankommt, ist die Geschichte, die wir gefunden haben. Diese beschreibt dieses Kapitel von Chloes Leben, welches sich ernsthaft nach einer drei Episoden Story angefühlt hat.“

„Wir haben genommen was wir sehr lieben und gespannt drüber sind. Wir versuchen es in ein größeres Modell einzubringen, aber es schien nur in drei Episoden zu passen. Schlussendlich haben wir uns dafür entschieden.“

Er hat auch einige unangekündigte Features angesprochen. „Bei Deck Nine gucken wir uns Designs in einem sehr heuristischem Weg an. Es ist ein Erforschungsprozess. Wir haben spannende Ideen, aber es ist nichts ohne Prototyp. Dort können wir nämlich alles ausprobieren, iterieren und besprechen was gut ist oder nicht.“

„Die Forschung ist so spannend und dynamisch. Meistens lassen sich Ideen vom Papier nicht umsetzen… aber das ist der Spaß daran. Alles was in der Umsetzung Spaß macht bringt die Entwicklung weiter. Tut mir leid, ich möchte jetzt nicht weiter spoilern, aber wir hatten definitiv diese Erfahrung mit dem Titel.“

Es gibt aber schon einen Trailer, der etwas spoilert, falls ihr es nicht mehr erwarten könnt. Producer David Hein hat bestätigt, dass Deck Nine „die Features der Xbox One X und PS4 Pro-4K Upscalling und alle anderen Dinge“ unterstützt.

In der Zwischenzeit arbeitet Dontnod an Life is Strange 2. Fans des originalen Spiels können also auch gespannt sein.

Life is Strange: Before the Storm – Reihenfolge ist unwichtig

Ihr habt noch keinen Titel gespielt und wisst nicht, ob ihr erst den Vorläufer oder die eigentliche Geschichte spielen sollt? Macht euch darüber keinen Kopf. Hein sagt, es macht keinen Unterschied.

„Es ist von uns beabsichtigt, dass es egal ist welchen Titel ihr zuerst spielt. Ihr könnt es durchspielen, Spaß haben und dann den nächsten spielen.“

„Nichts in unserem Spiel spoilert etwas vom originalen Spiel. Das gleiche ist auch, wenn ihr das Original gespielt habt. Ihr werdet viele bekannte Gesichter, Charaktere und Orte wiedersehen. Es wird viel Spaß machen und es ist etwas wie ein Easter Egg.“

Lange müsst ihr nicht mehr warten. Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm erscheint am 31. August für PC, PS4 und Xbox One.