Das exklusiv für PlayStation 4 verfügbare Let It Die entwickelt sich so langsam zum Hit für Entwickler Grasshopper Manufacture. Inzwischen haben nämlich mehr als zwei Mio. Spieler zugeschlagen!

Let It Die – Free-to-Play-Titel erreicht neuen Meilenstein

Hierzulande ist das Action-Spiel am 03. Dezember 2016 erschienen – also während der PlayStation Experience 2016. Wie genau sich die Zahlen über die drei wichtigsten Märkte – Asien, Europa und Nordamerika – aufteilen, ist leider nicht bekannt.

Fun fact: Wusstet ihr, dass unsere japanischen Freunde 108 Yen (~ca. 1 Euro) zahlen müssen? Damit will Sony eine nachgeschaltete Altersüberprüfung gewährleisten.

