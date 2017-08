Die Entwickler von League of Legends haben diesmal eine Anklage verloren. Hierbei geht es um einen Skin, der aussieht wie der Spieler Edgar Davis.

League of Legends – Da muss wohl wer zahlen

League of Legends Entwickler Riot Games hat eine Klage verloren. Riot Games hat nämlich einen Skin benutzt, der dem ehemalig professionellen Fußballspieler Edgar Davids ähnlich sieht. Das Ganze leider ohne Erlaubnis. Davids hatte bereits 2015 Riot Games darum gebeten Striker Lucian rauszunehmen, da dieser ihm ähnlich aussieht.

Laut der holländischen Seite Het Parool hat Riot Games noch diskutiert, dass die Ähnlichkeiten zwischen dem Fußballspieler und Striker Lucian nicht so relevant sind, wie David sagt. Nichtsdestotrotz gab es 2014 einen Tweet eines ehemaligen QA Analysten bei Riot Games, der gesagt hat „Für alle die sich wundern, Striker Lucian ist vom Fußballprofi Edgar Davids inspiriert.“

Der Tweet wurde entsprechend gelöscht und der Account gesperrt. Den Beleg gab es aber trotzdem für das Gericht.

Der Richter hat entschieden, dass Riot Games zeigen muss, wie viel sie an Striker Lucian seit 2014 verdient haben. Davids Entschädigung für diesen Fall basiert auf den Verdienst dadurch. Das Spiel ist ein sehr bekanntes MOBA, welches durch den Warcraft III: The Frozen Throne Mod Defense of the Ancient inspiriert wurde.

Seit dem Release des Spiels 2009 hat der Titel eine riesige Community aufgebaut und ist sogar das meistbetrachtete Spiel auf Twitch.