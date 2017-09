Konami gibt den Abschluss einer Partnerschaft mit dem italienischen Fußball-Giganten Inter Mailand bekannt und wird zum Global Football Video Game Partner des berühmten Vereins. Das neue Abkommen erweitert KONAMIs langjährige Planung für seine renommierte Pro Evolution Soccer (PES) Serie und die assoziierten Titel für mobile Plattformen.

Konami – Infos zu PES 2018 und Partnerschaft

Mit der Vereinbarung konnte KONAMI einen weiteren, weltweit anerkannten Verein als globalen Partner für die PES Serie gewinnen. Inter Mailand besitzt eine eindrucksvolle Historie und ist seit der Gründung 1908 fortlaufend präsent in Italiens Top-Liga. Seitdem hat Inter mehr als 30 nationale Trophäen gewonnen, darunter 18 Liga-Titel – mit fünf aufeinander folgenden Erfolgen zwischen 2006 und 2010, die in einen Gewinn des Triples in der Saison 2009-2010 mündete. Der Klub blickt auf bemerkenswerte Rekorde in Europa zurück, etwa den Gewinn der UEFA Champions League in der Saison 2009–2010 oder den vormaligen, dreimaligen Gewinn des UEFA Cups – des Vorläufers der aktuellen UEFA Europa League.

Dank des globalen Abkommens wird KONAMI die erste Mannschaft des Klubs weiterhin auch in seinem neuen PES 2018 Titel abbilden, darunter Spieler wie Mauro Icardi, Roberto Gagliardini, Eder Citadin Martins und Antonio Candreva. Sie alle sind mit einem Höchstmaß an Detailreichtum dargestellt. Ihr individueller Spielstil, ihre Bewegungen mit und ohne Ball sowie taktischen Fähigkeiten sind im Spiel sofort wiedererkennbar. Alle diese Inhalte werden über einen kostenlosen Download kurz nach Veröffentlichung von PES 2018 am 14. September aktualisiert.

KONAMI wird sein proprietäres 3-D Scanning System nutzen, um sicherzustellen, dass die Spielermodelle fotorealistisch dargestellt sind; auch erhält KONAMI umfänglichen Zugang zum San Siro Stadium, um dieses realistisch ins Spiel zu integrieren. Ebenfalls hat KONAMI eine Vielzahl von Audio-Inhalten aufgezeichnet, um den Sound, die Gesänge und Sprechchöre wiederzugeben, die während der Heimspiele zu hören sind und so für eine einzigartige, knisternde Atmosphäre während der Inter Matches sorgen.

Ergänzend wird KONAMI intensiv im Stadion von Inter sichtbar sein. Während der Spieltage in San Siro wird PES 2018 auf den LED-Sponsoren-Banden abgebildet sein und über die riesige LED Leinwand über dem Platz beworben. Weitere Promotion-Aktionen finden in den offiziellen Partner-Zonen auf dem Stadion-Gelände statt. KONAMI und Inter arbeiten zudem eng über ihre offiziellen Social Media Kanäle zusammen, um auf kommende Aktionen aufmerksam zu machen.

Der populäre myClub Modus von PES 2018, ebenso wie KONAMIs Mobile Titel, profitieren gleichfalls von der neuen Partnerschaft. Die Inter-Helden Javier Zanetti, Dejan Stanković und Francesco Toldo konnten für die sich stetig erweiternde Reihe an Spieler-Legenden innerhalb des Titels verpflichtet werden – weitere Infos dazu folgen in Kürze.

PES 2018 erscheint am 14. September für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox360. Das Spiel wird ebenfalls auf Steam verfügbar sein: speziell diese PC-Version wurde substantiell verbessert hinsichtlich visueller und inhaltlicher Elemente und befindet sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation.