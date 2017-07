Koei Tecmo sieht, dass der Konsolenmarkt sich wieder revitalisiert. Das lässt sich gut bei den Verkäufen der PS4 und der Switch sehen.

Koei Tecmo – Langsam läufts wieder

Gestern hat Koei Tecmo seinen ersten Finanzbericht für das aktuelle Fiskaljahr veröffentlicht. Dieser ist auf die Periode vom 1. April bis zum 30. Juni bezogen.

Das Unternehmen hat Nettoverkäufe von 7,695 Milliarden Yen und operatives Einkommen von 1,231 Billionen Yen. Das sind 15,3% und 16,4% weniger als im Vorjahr zur gleichen Zeit. Trotzdem rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg von 13,4% im Jahresverkauf und 31% beim operativen Einkommen.

Interessanterweise sagt der Publisher, dass durch die erhöhten Verkäufe der Nintendo Switch und PS4 (welche letztens die 60,4 Millionen Marke geknackt hat) der Heimkonsolenmarkt sich revitalisiert. Durch den stark wachsenden Smartphone Markt, vergrößert sich der Gaming Markt zudem.

Wir haben auch gehört, dass die Samurai Warrior Franchise sich in Übersee ziemlich gut anstellt. Besonders dank Dynasty Warriors: Unleashed, welches die 7 Millionen Downloads erreicht hat in den Zielländern ausgenommen von Japan und China.

Last but not least hat Nioh bei den Verkäufen stark zugenommen, nachdem im Mai der DLC „Dragon of the North“ erschien. Was der Publisher auch gesagt hat ist, dass Dead or Alive: Last Round die 9 Millionen Downloads geschafft hat, aber das wissen wir ja.

Heute erscheint zudem der neue DLC von Nioh, wobei ihr William zum Siege of Osaka im Winter 1614 begleiten könnt.