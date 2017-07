Entwickler Tripwire Interactive hat neulich angekündigt, dass Killing Floor 2 für Xbox One (X) erscheint. Nun gibt es Infos zur Technik des Spiels.

Killing Floor 2 – Navites 1800p

Dave Elder, Senior Graphics Programmer, hat bestätigt, dass sie kein natives 4K auf der Xbox One X schaffen. Er sagte:

„Die Entwicklung auf Xbox One X war geschmeidig und recht einfach. Es hat wenig Aufwand gebraucht, um von der Xbox One auf die Xbox One X zu portieren. Vielleicht vier Stunden an Aufwand.

Killing Floor 2 läuft nativ in 1800p mit einer fixierten Auflösung (kein Checkerboard) auf Xbox One X. Wir haben echtes 4K probiert, aber die FPS war zu instabil. 1800p bietet eine optimale Balance zwischen visueller Qualität und Performance. Dennoch haben wir kein spezifisches FPS-Ziel auf Xbox One X, wenngleich das Spiel mit deutlich höherer Bildwiederholrate läuft als auf der Xbox One (Base). Wir nutzen Ultra Texturen auf Xbox One X und erhöhen zudem die Shadow Maps sowie Shadow Draw Distance.“

Damit setzen sowohl die PS4 Pro als auch die Xbox One X auf 1800p. Allerdings muss die PS4 Pro Checkerboard Rendering verwenden, um das zu erreichen. Wenn ihr euch unseren Test zum Spiel durchlesen wollt: Hier entlang.

Killing Floor 2 für Xbox One (X) erscheint am 29. August 2017.