Ubisoft kündigte heute an, dass die Online-Qualifikationsrunden für die vierte Edition des Just Dance World Cups, am 16. Juli beginnen. Weltweit treten die Just Dance-Spieler im World Dance Floor des Online-Mehrspielermodus von Just Dance 2017 für PlayStation 4, Xbox One und WiiU gegeneinander an und können sich für einen der insgesamt 18 Plätze des World Grand Finales qualifizieren, welches im Februar 2018 in Paris stattfindet.

Just Dance – Infos zum Quali-Ablauf

In den letzten drei Jahren hat der Just Dance World Cup einen einzigartigen Ansatz in die Welt der eSports-Wettbewerbe gebracht: Er bietet die perfekte Kombination aus Videospiel und körperlicher Aktivität. Tausende Spieler und Tänzer aus der gesamten Welt versammelten sich beim letzten Just Dance World Cup und stellten damit einen neuen Rekord bei der Online-Teilnahme auf.

Die Online-Qualifikationen starten für den diesjährigen Wettkampf am 16. Juli und enden am 3. September 2017. In Europa, im Mittleren Osten, Asien sowie Afrika werden sieben Sessions von jeweils 30 Minuten veranstaltet. Die besten 17 Spieler aus der ganzen Welt treten dann mit dem amtierenden Just Dance 2017-Weltmeister gegeneinander an und kämpfen Anfang 2018 um den Titel. Spieler aus Europa haben zu folgenden Zeiten die Möglichkeit, sich für den World Dance Floor zu qualifizieren:

• Sonntag, den 16. Juli 2017, von 18:00 bis 19:00 Uhr

• Sonntag, den 23. Juli 2017, von 18:00 bis 19:00 Uhr

• Sonntag, den 30. Juli 2017, von 18:00 bis 19:00 Uhr

• Sonntag, den 6. August 2017, von 18:00 bis 19:00 Uhr

• Sonntag, den 20. August 2017, von 18:00 bis 19:00 Uhr

• Sonntag, den 27. August 2017, von 18:00 bis 19:00 Uhr

• Sonntag, den 3. September 2017, von 18:00 bis 19:00 Uhr

Während der Qualifikation stehen folgenden acht Songs bereit:

• Bailar – Deorro Ft. Elvis Crespo

• Single Ladies (Put a Ring on It) – Beyoncé

• Don’t Stop Me Now – Queen

• Sorry – Justin Bieber (Alternate version)

• Don’t Wanna Know – Maroon 5

• Hips Don’t Lie – Shakira Ft. Wyclef Jean

• Cake by the Ocean – DNCE

• Scream & Shout – will.i.am Ft. Britney Spears (Alternate version)