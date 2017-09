Für den neuesten Ableger des meistverkauften Musikspiels aller Zeiten, Just Dance 2018, enthüllte Ubisoft heute Details zum neuen Kids-Modus. Dieser brandneue Modus bietet Eltern die Gelegenheit, ihre Kinder in einem kinderfreundlichen Umfeld Just Dance 2018 spielen zu lassen. Die Benutzeroberfläche, das Punktesystem, die Choreografien und besonderen Figuren wurden eigens für diesen Modus angepasst. Somit können Kinder mit positivem und unterstützendem Feedback komplett eigenständig spielen und Spaß haben.

Just Dance 2018 – Infos zum Kids-Mode

Just Dance war schon immer ein Favorit bei Familien. Mit Just Dance 2018 hat Ubisoft in Zusammenarbeit mit zwei Experten einen Modus kreiert, der genau auf die Jüngeren zugeschnitten wurde: Martine Curtat-Cadet ist Expertin für Choreografien und Cristina Do Carmo De Sousa Gomez ist Concept Artist. Beide sind für die Arbeit mit und für Kinder geschult. Der Kids-Modus wurde so gestaltet, dass er die Entwicklung der Motorik fördert. Das Design wurde komplett auf diese spezielle Zielgruppe angepasst.

„Kinder haben im Alter zwischen 3 und 6 oftmals Schwierigkeiten schnelle und komplexe Bewegungen nachzuahmen. Die Schritte, die wir in diesen Choreografien entwickelt haben, sind eng mit Aktionsverben wie laufen, klettern, fliegen und fangen verbunden. Letztendlich werden die Kinder diese Choreografien auf natürliche Weise lernen und integrieren, und nicht durch Nachahmung. Zusätzlich hilft Tanzen Schulkindern beim Erlernen des Lesens, Schreibens und der Erfahrung von Kunst“, erklärt Martine Curtat-Cadet.

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit sind 8 Songs, die so gestaltet wurden, dass Kinder zu gesunder Bewegung ermutigt werden. Die Choreografien sind wesentlich leichter als die der traditionellen Just Dance Songs. Die Kinder können sich zudem einfacher mit den Figuren und ihrem Umfeld identifizieren, indem sie beispielsweise einen furchtlosen Piraten auf dem Deck seines Schiffs verkörpern, oder mit einer Superheldin die Welt retten. Ein abgefahrener Roboter, eine magische Nacht an Halloween und vieles mehr gibt es hier zu erleben.

Die Benutzeroberfläche wurde für diesen Modus mit weniger Text und mit einem Zufallsmodus versehen, den die Eltern jederzeit einschalten können. Auch das Punktesystem wurde großzügiger und positiver gestaltet, damit die Kinder sich beim Tanzen ermutigt fühlen.

Außerdem wird der Song „How Far I’ll go“ aus Disneys Fantasieabenteuer Vaiana, der von den Walt Disney Animation Studios produziert wurde, für Jung und Alt im Hauptspiel von Just Dance 2018 enthalten sein.

Just Dance 2018 wird am 26. Oktober auf allen bewegungsgesteuerten Spielplattformen, inklusive Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, und PlayStation 3 erscheinen.