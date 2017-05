Mit dem heutigen Tag gibt es Irrational Games nicht mehr, da sie ihren Namen zu Ghost Story Games geändert haben.

Irrational Games – Passender neuer Name für die Entwickler?

Wie ihr vielleicht wisst, wurde Irrational Games 1997 gegründet mit drei Mitarbeitern aus dem Looking Glass Studios: Kevin Levine, Jonathan Chey und Robert Fermier.

Am 9. Januar 2006 kündigte Take-Two Interactive an (Mutterkonzern von 2K und Rockstar), dass sie dieses Studio gekauft haben und dessen Spiele unter dem 2K Label veröffentlicht werden.

Am 18. Februar 2014 gab Kevin Levine bekannt, dass der Großteil des Studios entlassen wurde, bis auf 15 Personen. Darauf deckte Levine auf, dass die restlichen 15 Mitarbeiter des Teams neue kleinere Spiele produzieren. Diese sollen wiederspielbare Erzählungen für die Core Gamer sein.

In einem Interview mit Rolling Stone im vergangenen Jahr gab Levine bekannt, dass der Stress der Produktion von BioShosk Infinite seine Gesundheit und persönlichen Bekanntschaften geschadet hat. Daher wollte Levine nichts mehr mit dem Franchise zu tun haben. Das Team, welches wir nun als Ghost Story Games kennen, ist dabei ihr erstes Spiel zu entwickeln, welches ein First-Person Sci-Fi Spiel wird. Dabei gehört das Studio trotzdem Take-Two Interactive. Levine wird in diesem Studio als Creative Director arbeiten.

Irrational Game’s Portfolio beinhaltet:

1999 – System Shock 2

2002 – Freedom Force

2004 – Tribes: Vengeance

2005 – SWAT 4

2006 – SWAT 4: The Stetchkov Syndicate

2007 – BioShock

2013 – BioShock Infinite

Der folgende Überblick ist bereitgestellt vom neuen Studio.

„Gegründet von zwölf ehemaligen Irrational Games Entwicklern ist unsere Mission simpel: Erstellt Spiele, in denen Spieler in die Story eintauchen können und die Spielern gleichzeitig einiges abverlangen. Derweil glauben wir daran, dass unsere neuen Spiele einen starken Anreiz auf BioShock Fans haben. Unser neuer Fokus erlaubt uns Erfahrungen zu schaffen, die das Gameplay genauso herausfordernd machen, wie die Geschichten.“

Ghost Story Games lehnte es ab, mehr Details zum Spiel zu sagen, aber hat zumindest deren Fans eingeladen ihrer Online Community beizutreten.

Quelle