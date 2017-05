Die Entwickler von Hitman, IO Interactive, arbeiten an einer unangekündigten, neuen IP. Das geht aus einem aktuellen Job-Angebot hervor.

IO Interactive – Auf der Suche nach einem Gameplay Programmer

Dabei suchen die Dänen nach einem Gameplay Programmer mit „solider Erfahrung“ in den Bereichen „AI, Physics, Animation und Spielmechaniken für AAA-Spiele und Erfahrung mit Projekten auf aktuellen Konsolen und PC.“

Zudem suche man nach jemandem mit fundierten C++ Skills, der Erfahrung mit der Unreal Engine hat. Überdies beschreibt IO das Team als „klein“ und enthüllt, dass es nur ein Prototyp ist. Außerdem enthüllt das Jobangebot, dass der Gameplay Programmer nicht nur an Design-Diskussionen teilnimmt, sondern auch die verschiedenen Schritte der Entwicklung organisiert. Daraus lässt sich schließen, dass die Produktion noch fest in den Kinderschuhen steckt.

Quelle