Warner Bros. hat heute die Injustice 2 Championship Series Presented by PlayStation 4 angekündigt, ein weltweites eSport-Event rund um das kommende Kampfspiel von den NetherRealm Studios. Für die 2017er Serie arbeitet Warner Bros. Interactive Entertainment mit ESL, Gamelta esports Professional League, GameStop, PlayStation 4 und Twitch zusammen, um Martial Arts-Communities auf der ganzen Welt weiter aufzubauen. Das Event bietet Amateuren und Pro-Gamern in Nordamerika, Europa und Lateinamerika die Gelegenheit, in verschiedenen Events um einen Teil des 600.000 US-Dollar umfassenden Preispools zu kämpfen. Die besten Spieler der verschiedenen Events qualifizieren sich für das große Championship Series-Finale, das im Herbst ausgetragen wird.

Injustice 2 Pro Series

Die Pro Series startet am 26. Mai live auf Twitch (twitch.tv/netherrealm) mit einer viermonatigen Online- und Offline-Saison, während der die 16 besten Spieler weltweit ermittelt werden. Die 16 Finalisten aus Nordamerika, Europa und Lateinamerika nehmen am Finale der Pro Series teil. Das Finale der Pro Series wird am 17. September in Los Angeles ausgetragen.

Injustice 2 GameStop Hometown Heroes

Das GameStop Hometown Heroes-Turnier bietet Spielern in den USA, die nicht an der Pro Series teilnehmen eine brandneue Methode, um Geldpreise zu kämpfen. Die von ESL ausgerichtete, offene Online-Qualifikationsrunde beginnt am 4. Juni. Acht regionale Finalturniere werden am 12. August an GameStop-Standorten ausgetragen und enden im GameStop Hometown Heroes-Finale während der 2017 GameStop Consumer Expo in Las Vegas am 27. August.

Injustice 2 Path to Pro-Turnier

Europäische Fans haben die Chance, mit dem Injustice 2 Path to Pro-Turnier an der Injustice 2 Championship Series teilzunehmen. Das von ESL auf PlayStation®4 ausgerichtete Turnier startet am 20. Mai für Spieler aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Beneluxländern, dem Vereinigten Königreich sowie skandinavischen Ländern, die nicht an der Injustice 2 Pro Series teilnehmen. Das Injustice 2 Path to Pro-Finale wird am 19. August mit zwölf Finalisten aus den teilnehmenden Ländern online ausgetragen.

Injustice 2 Liga Latina

Spieler aus Argentinien, Chile, Mexiko und Peru erhalten ihre Chance in der Liga Latina. Die von Gamelta esports Professional League online und offline ausgerichteten Qualifikationsturniere finden im Mai in den jeweiligen Ländern statt. Die besten Spieler aus jedem der Länder begegnen sich im Liga Latina-Finale am 13. August.

Fans aus Brasilien haben zudem die Möglichkeit, in einem regionalen Turnier anzutreten. Weitere Details zum brasilianischen Turnier folgen in Kürze.