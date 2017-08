Heute hat der preisgekrönte Publisher Curve Digital bekanntgegeben, dass die Konsolenhits The Flame in the Flood und Human: Fall Flat in Kürze auch für Nintendo Switch erscheinen.

Human: Fall Flat und The Flame in the Flood – Infos zu den Spielen

Publishing Director Simon Byron sagt: „Als riesige Fans von Nintendo sind wir absolut begeistert, einige unserer erfolgreichsten Konsolen-Releases auch für Nintendo Switch zu bringen. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler beide Spiele wirklich überall spielen können – ganz egal, wo sie auch sind.“

Das Spiel wird im Oktober 2017 auf Nintendo Switch erhältlich sein. Human: Fall Flat erscheint zu einem späteren Zeitpunkt auf Nintendo Switch.