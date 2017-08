Einem neuen Bericht nach erwägt HTC, sein aktuelles operatives Geschäftsfeld im VR-Segment, allen voran das HTC Vive, zu verkaufen.

HTC Vive – Verkauf der Sparte nur eine mögliche Option

Das Vive an ein anderes Unternehmen zu verkaufen ist nur eine Option, die sich HTC offen lässt. Darin befindet sich auch die Möglichkeit, das gesamte Unternehmen zu verkaufen. Die Gründe hängen weniger mit dem aktuellen Stand von VR zusammen. Vielmehr hat das Unternehmen 75 Prozent an Marktwert über die letzten fünf Jahre verloren.

Quellen haben Bloomberg verraten, dass HTC bereits in Gesprächen mit potenziellen Käufern sei, wozu auch Google gehört. Konkrete Entscheidungen seien aber bisher nicht gefallen. Vergangene Woche kündigte HTC eine Preissenkung des Vive Headsets um 200 US-Dollar an. Die Analsten von Sanford C. Bernstein & Co. sagen, dass man dies getan habe, um die Nutzerbasis deutlich zu erhöhen, sodass eine bessere Verhandlungsposition entsteht.