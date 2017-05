Obwohl mit Horizon: Zero Dawn etwas komplett Neues auf den Markt kommt, kann es so gut ankommen wie Uncharted und Metal Gear Solid.

Horizon: Zero Dawn – The Hype is real

Das Forschungs- und Analyseunternehmen SuperData hat einige Vorhersagen über die Verkäufe von Horizon: Zero Dawn veröffentlicht. Laut dem Unternehmen soll der neue Titel mit den Verkaufszahlen von großen Franchise wie Uncharted und Metal Gear Solid mithalten.

„Basierend auf unseren anfänglichen Beobachtungen, glauben wir, dass sich Horizon: Zero Dawn ca 4-6 Millionen Kopien verkaufen wird bis Ende 2017, weil es Anfang 2017 erscheint,“ sagte SuperData Reseach CEO Joost van Dreunen. „Die Lifetime Verkäufe werden sich wahrscheinlich um die 6–8 Millionen Exemplare bewegen, welche in derselben Kategorie wie Uncharted 4 und Metal Gear Solid 5 entsprechen.“

Van Dreunen hat noch beigefügt, dass die zahlreichen exzellenten Reviews, die das Spiel diese Woche erhalten hat, zur Erwartung zum Start beigetragen haben. Der Research CEO lobt zudem das Veröffentlichungstiming und nannte es einen „starken strategischen Schritt“ von Sony’s Seite, um die Hardware Verkäufe der Konsole anzutreiben. Diese sollen laut eines Berichts wieder etwas sinken.

„Jetzt, da wir in der zweiten Hälfte des aktuellen Konsolen Zyklus sind, erzwingen Sony und deren Konkurrent Microsoft einen Preiskampf für die risikoscheuen Kunden, die normalerweise jetzt den Markt betreten.“

„Und die Veröffentlichung der Nintendo Switch Anfang März erhöht zusätzlich den Druck auf Sony, die Plattform der Wahl der aktuellen Gamer Generation zu bleiben,“ fügte Van Dreunen hinzu.

Horizon: Zero Dawn wird am 28. Februar 2017 in Nordamerika und am 1. März in Europa und Großbritannien erscheinen.

Quelle