Day One Patches sind mittlerweile Alltag. Auch Sony und Guerilla Games machen hier mit Horizon: Zero Dawn keine Ausnahme.

Horizon: Zero Dawn – Kleiner aber feiner Day One Patch

Das Update ist mit 250MB vertretbar, in Relation zu dem, was Spieler bei anderen Titeln erwartet hat.

Mit dem Update soll ein PS4 Pro spezifisches Optionsmenü zur Verfügung stehen, damit das grafische Erlebnis besser wird. Damit kann zwischen SDR und HDR gewechselt werden. Eingestellt wird das Ganze im Menü unter dem Reiter Einstellungen und dann Visuals.

„Horizon Zero Dawn erhält einen kleinen Day One Patch, um einen Schritt Richtung Playstation 4 Pro Support zu machen. Dabei wird ein Performance Mode hinzugefügt, der für bessere Framerates sorgt, während das Ganze in 1080P läuft. Dieser Modus ist für 4K und 1080P Displays verfügbar.“

Horizon Zero Dawn erscheint am 28. Februar 2017 in Nordamerika und am 01. März in Europa.

