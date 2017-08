Die erste Season von Hitman neigt sich dem Ende zu, doch es gibt noch eine Menge zu tun in IO Interactives Sandbox-Titel.

Hitman – Neue Herausforderungen im August

Der erste Schwung an Inhalten ist für den 11. August geplant. Dann erscheint das sechste Challenge Pack mit Namen „The Art of Revenge“. Darin enthalten sind fünf neue Herausforderungen für Hokkaido, die wie immer bessere Belohnungen beinhalten als reguläre Herausforderungen. Wenn ihr alle fünf Challenges erfolgreich absolviert, bekommt ihr ein einzigartiges Item. Welches? Das will IO nächste Woche enthüllen.

Zudem gibt es einen Schwung Contracts am 11. August. Dann könnt ihr aus zehn neuen Contracts wählen, aber Ende August gibt es noch mehr! Dabei handelt es sich um eine Auswahl des brasilianischen Streamers Mendietinha. Ein Update des Spiels für diesen Monat ist nicht geplant, aber IO Interactive hat bereits bestätigt, dass sie an weiteren Patches arbeiten.

Bisher gibt es keine Infos zu Season 2 von Hitman.