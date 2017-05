Here They Lie erschien zum Launch von PlayStation VR, braucht aber seit dem neuesten Update kein VR-Headset mehr!

Here They Lie – Psycho-Horror nun auch normal spielbar

Beim Spiel handelt es sich um einen psychologischen Horror-Trip in First-Person-Perspektive. Zwar konnte das Spiel keine hohen Wellen schlagen, weil Motion Sickness sehr präsent ist, doch nun dürfte die Zielgruppe erweitert werden.

Über den PlayStation Blog verkündete Sony, dass nun auch die Base PS4 und PS4 Pro in den Genuss des Spiels kommen. Die Pro spielt es zudem mit 4K ab.

„Viele von euch hatten tolle Ideen für Here They Lie,“ sagt Entwickler Cory Davis. „Und wir haben so viele wie möglich davon integriert. Neu ist unter anderem eine Controller-Konfiguration, eine Kapitel-Auswahl, Untertitel und einige visuelle Upgrades wie zum Beispiel verbessertes Anti-Aliasing und Beleuchtung.“

Überdies haben die Entwickler die VR-Fassung mit einem besseren Headtracking und besseren Grafiken ausgestattet.

Quelle