Nachdem Blizzard bereits die Bahamas in der Wintersaison eroberte, geht es nun direkt ins Großstadtleben. Die Hearthstone Tour Spring Championship findet nämlich in Shanghai, China vom 07. bis 09. Juli (chinesische Standardzeit) statt.

Hearthstone Tour Spring Championship – Infos zum Event

Die Spring Championship findet in der Silver Hall des Expo Centers in Shanghai, China statt. Weitere Informationen zu Teilnahmemöglichkeiten und Tickets folgen in Kürze.

Qualifizierung und Format:

Die vier besten Spieler aus den Spring Playoffs jeder Region (Amerika, Europa, China, Asien-Pazifik) qualifizieren sich für einen Platz bei der Spring Championship. In Shanghai treten diese 16 Spieler in einer Doppel-Gruppenphase an und die zwei besten Spieler jeder Gruppe kommen in die einfache K.-o.-Runde weiter.

Der gesamte Preispool der Spring Championship beträgt 250.000 USD.

Aktuell in der HCT:

Die Gasthausheldenturniere sind letztes Wochenende gestartet, in denen hoffnungsvolle Gasthaushelden aus Europa und Amerika um insgesamt 16 Plätze (8 pro Region) in ihren jeweiligen Playoffs kämpfen, die später im Mai beginnen. Gasthaushelden der Region Asien-Pazifik treten dieses Wochenende an, um sich eine Position in ihren regionalen Playoffs zu erkämpfen, die Anfang Juni stattfinden. Weitere Informationen über die Playoffs und den kompletten Zeitplan gibt es hier.