Blizzard Entertainment gab heute bekannt, dass das Finale der Hearthstone Global Games auf der gamescom 2017 stattfindet – vom 25. bis 26. August. Es stehen Ruhm und Ehre für das Heimatland sowie ein Anteil des Preispools von 332.000 USD auf dem Spiel, und wir erwarten mit Spannung, welches der vier letzten Teams in der Endphase des Turniers einen kühlen Kopf behalten kann.

Hearthstone Global Games – Überblick über die Teilnehmer

Einige der weltbesten Spieler sowie Publikumslieblinge, die von der leidenschaftlichen Community ausgewählt wurden, durften ihr Land bei den allerersten Hearthstone Global Games vertreten. Jetzt sind nur noch vier Teams übrig, zwei davon aus Europa:

Ukraine

Aleksandr „Kolento“ Malsh und Eugene „Neirea“ Shumilin konnten sich immer wieder auf dem höchsten Spielniveau beweisen. Artem „DrHippi“ Kravets zeigte sein Können, als er letztes Jahr die Finalrunden der Hearthstone World Championship erreichte. Gemeinsam mit dem ausgezeichneten Jäger Mykola „NickChipper“ Velychko konnte die Ukraine auf ihrem Weg ins Halbfinale einige der besten Mannschaften ausschalten, unter anderem die Favoriten aus den Niederlanden.

Tschechische Republik

Angeführt vom innovativen Deckbauer Stanislav „StanCifka“ Cifka zeigte die Tschechische Republik einige fantastische Spielzüge und hatte dabei viel Spaß. Der frühere Teilnehmer an der Hearthstone Championship Tour Mikuláš „Pokrovac“ Dio bringt seine unschätzbar wichtige Turniererfahrung mit ins Halbfinale, und Jaromír „JáraVyskočil“ Vyskočil und Petr „CzechCloud“ Žalud konnten bereits zeigen, dass sie das nötige Können für Wettbewerbe haben.

USA

Seit der Kader vorgestellt wurde, gehört das Team der USA zu den Favoriten im Teilnehmerfeld der HGG. Der frühere Hearthstone-Weltmeister James „Firebat“ Kostesich tritt gemeinsam mit William „Amnesiac“ Barton, David „Dog“ Caero und Edwin „HotMEOWTH“ Cook an– sie alle konnten in vergangenen Großevents zumindest das Viertelfinale erreichen. Zusätzlich zu starken Turnierergebnissen zeigen alle Spieler regelmäßig in Livestreams ihr Können, in denen sie die Ranglisten erklimmen und gleichzeitig Fans gewinnen.

Südkorea

Beflügelt von einem eindrucksvollen 3:0-Viertelfinalsieg über Mexiko reist Südkorea zur gamescom. Der Sieger der 2016 Spring- und Summer Championships in Asien-Pazifik Ilmook „handsomeguy“ Kang will seine Siegesserie bei der gamescom fortsetzen. Unterstützt wird er dabei von Hakjun „Kranich“ Baek, dem einzigen Spieler, der bei aufeinanderfolgenden World Championships zumindest das Viertelfinale erreichen konnte. Auch die Top-Spieler Sanghyeon „DDaHyoNi“ Baek und Cho „Flurry“ Hyun Soo konnten bereits wichtige Siege im Turnier erringen.

Die Hearthstone-Experten Simon „Scottle“ Welch, Alexander „Raven“ Baguley, Daniel Falcone und Daniel Gaskin begleiten die Zuschauer durch die gesamte Action der Global Games – schauen Sie auf Twitch vorbei, um jeden brillanten Spielzug mitzuerleben!