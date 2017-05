Hearthstone – 70 Millionen Spieler, 3 Packs für alle

Blizzard kündigte am gestrigen Montag an, dass Hearthstone inzwischen mehr als 70 Millionen Spieler zählt. Zudem haben am ersten Tag der neuen Erweiterung, Journey to Un’Goro, mehr Leute gespielt als jemals zu vor. Leider aber bleibt das Studio eine konkrete Zahl schuldig.

Hearthstone – Zur Feier gibt es drei Packs

Um den neuen Meilenstein zu feiern, verschenkt Blizzard derzeit drei kostenlose Un’Goro Packungen an alle Spieler, die sich in das Spiel einloggen. Aber nur bis Ende Mai, also nicht lange warten! Der Start der Erweiterung verlief nicht ohne Kontroversen, denn ein Redditor hat errechnet, dass ihr rund 400 US-Dollar aufbringen müsst, um alle Karten dieser einen Erweiterung zu erhalten.

Das digitale Kartenspiel ist derzeit für Android, iOS und PC verfügbar.

