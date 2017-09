My.com freut sich mitzuteilen, dass sein mobiles vertikales Shoot ’em up HAWK Freedom Squadron die Marke von 5 Millionen Spielern überschritten hat! Zudem erscheint heute das brandneue Update 1.7

HAWK Freedom Squadron – Infos zum Spiel

In weniger als einem Jahr hat HAWK: Freedom Squadron fünf Millionen Spieler zusammengeführt und so eine internationale Luftstreitmacht erschaffen, die in der Lage wäre, jeden Feind zu besiegen. Piloten schossen buchstäblich eine Milliarde feindliche Flugzeuge ab. Jeder Spieler hat rund fünf feindliche Bosse besiegt (und das ist keine leichte Angelegenheit, da es sich um enorme, stark ausgerüstete Maschinen handelt, die mit der Zeit stärker werden). Darüber hinaus entspricht die Summe der von allen Spielern im Arcade-Modus absolvierten Gesamtstrecke nahezu drei Umrundungen der Sonne!

Allerdings gibt es auch einige Errungenschaften, die nur von den wenigsten Elite-Piloten erreicht wurden. Zum Beispiel konnten nur 1.500 Spieler einen Hangar mit sämtlichen zu erspielenden Flugzeugen ihr eigen nennen. Kein Wunder, angesichts der Tatsache, dass das Spiel regelmäßig durch neue Inhalte – einschließlich neuer seltener Jets – aktualisiert wird.

Update 1.7 fügt der Kampagne ein neues Kapitel hinzu und schickt die Spieler noch tiefer in jene Regionen die von Atroxias bösartigen Herrschern zerrissen wurden um endlich Frieden zu schaffen. Es wurden neue Orte in neuem Look mit handgefertigten Grafiken hinzugefügt, um eine durchweg reibungslose mobile Spielerfahrung zu gewährleisten. Darüber hinaus wurden einige Flugzeuge und Geleitflieger-„BroBots“ neu ausbalanciert um ambitionierten Spielern, die nach Höchstwertungen streben, mehr Möglichkeiten zu eröffnen, mit verschiedenen Waffenladungen zu experimentieren. Schließlich werden neue Spieler und Veteranen gleichermaßen von der permanenten Zunahme an zu erspielenden Münzen und Erfahrungspunkten profitieren – sowohl in den Koop als auch in den Einzelspieler-Einsätzen.