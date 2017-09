Hi-Rez Studios hat heute angekündigt, dass das rundenbasierte Sammelkarten-Strategiespiel Hand of the Gods nun über Steams Early Access-Programm verfügbar ist. Spieler können Hand of the Gods ab sofort über Steam kostenlos herunterladen und spielen.

Hand of the Gods – Infos zum Spiel

Der Launch auf Steam folgt kurz nach einem Patch, der einige neue Features ins Spiel gebracht hat. Zu diesen Features zählen beispielsweise die Überarbeitung des Kampflogs, Clans sowie ein Deck-Tracker – allesamt Features, die die Community von Hand of the Gods sich schon lange wünschte und die neuen Spielern auf Steam natürlich auch zur Verfügung stehen werden.

„Wir haben das Feedback unserer Community angenommen und einige Features implementiert, die das Spielvergnügen verbessern werden“, erklärt Scott Lussier, Lead Designer von Hand of the Gods. „Hand of the Gods auf Steam zu veröffentlichen ist ein großer Schritt für uns. Wir freuen uns, dass viele neue Spieler ihren eigenen Spielstil entwickeln werden.“

Mit dem Launch von Hand of the Gods auf Steam wird auch ein neues Starter-Paket veröffentlicht, das 7 Basis-Kartenpakete sowie einen Skin für Ra enthält, den Anführer des ägyptischen Pantheons. Zusätzliche Kartenpakete können im Spiel verdient werden. Jedes Pantheon bietet Spielern einen einzigartigen Spielstil.

„Hand of the Gods verfügt bereits über eine passionierte Community und wir freuen uns auf viele neue Spieler, die Hand of the Gods kostenlos über Steam herunterladen werden“, Erklärt Scott Zier, Executive Producer von Hand of the Gods. „Wir haben schon viele verschiedene Spielstile gesehen und sind schon gespannt darauf, welche Strategien sich die Spieler mit den neuen Karten erarbeiten werden. “

Hand of the Gods wird immer wieder aktualisiert und erhält regelmäßig neue Karten. Hi-Rez Studios wird schon bald das siebente Pantheon für Hand of the Gods veröffentlichen. Das Hindu-Pantheon wird von Ganesha angeführt und über neue Götter-, Kreaturen- und Zauber-Karten verfügen.

Hand of the Gods kann ab heute kostenlos über Steam heruntergeladen werden. Einfach den Store besuchen und losspielen.