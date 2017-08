Hi-Rez Studios gab heute bekannt, dass Hand of the Gods: SMITE Tactics auf der Xbox One und der PlayStation 4 verfügbar sein wird. Spieler können sich ab sofort für die Closed Alpha des neuen rundenbasierten Strategie-CCG des Hit-MOBAs SMITE anmelden.

Hand of the Gods: SMITE Tactics – Infos zum Spiel und der Closed Alpha

Die Closed Alpha für die Konsolen startet damit nur kurze Zeit nach dem Start der Open Beta für Hand of the Gods auf dem PC, welche zahlreiche Weiterentwicklungen des Spielprinzips mit sich brachte. All diese Entwicklungen werden für Konsolenspieler in der Closed Alpha sofort zur Verfügung stehen und bieten eine einzigartige Mischung aus Strategie- und Kartenspiel, die in dieser Form für Xbox One oder PlayStation 4 bisher nicht zu finden war.

Die Anmeldung für die Hand of the Gods Closed Alpha für Konsolen ist ab sofort möglich. Spieler können sich hier für die Closed Alpha auf der Xbox One und hier für die Closed Alpha auf der PlayStation 4 registrieren.

Spieler, die Hand of the Gods ausprobieren und die Entwickler treffen möchten, haben dazu auf der gamescom und der PAX West Gelegenheit. Hand of the Gods wird in knapp zwei Wochen auf der gamescom mit einer Live-Demo im Ausstellungsbereich vertreten sein. Besucher können dort die Entwickler treffen, Codes für die Closed Alpha für Konsolen erhalten und jede Menge Preise mit nach Hause nehmen. Auch auf der PAX West kann das Spiel getestet, die Entwickler getroffen und zusätzlich sogar noch an einem mit 5.000 US-Dollar dotierten Turnier teilgenommen werden.