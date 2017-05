Jedes Halo FPS sollte Split-Screen haben; 343 Industries spricht über die Risiken und mehr. In den folgenden News erzählt Bonny Ross etwas über den Stolz mit diesem Team zusammenarbeiten zu dürfen sowie über harte Lektionen die sie über die Jahre gelernt hat.

Halo – Ein hartes Stück Arbeit

Während einer Rede beim DICE Summit 2017 hat 343 Industires Chefin Bonnie Ross über das Halo Franchise gesprochen. Dabei sprach sie Dinge an, die das Studio auf dem harten Weg in den letzten Jahren lernen musste.

Ross sagte, dass sie „unglaublich stolz“ auf das Team über die Arbeit an der Serie ist. Sie will „weiter alles vorantreiben und Risiken nehmen“ auch wenn es bedeutet einige Fehlschläge hinnehmen zu müssen.

Es ist wichtig den Kern des Universums und das Gameplay zu würdigen, jedoch muss das Studio sich dabei entwickeln. Ross liebt die Story von des vierten Teils und sie glaubt daran, dass das Studio einen wirklich guten Job mit dem Multiplayer von Halo 5 getan hat. Auf dem Weg dahin gab es aber „viel zu lernen“.

Eine Sache war als 343 „auf die Nase fiel“ mit dem Multiplayer Launch von Halo: The Master Chief Collection. Ein anderes Beispiel war es, als sie kein Split Screen Multiplayer in Halo 5 hatten. Ross gibt zu, dass diese Beispiele „unglaublich schmerzhaft“ für beide Seiten waren, die Community und die Entwickler. Diese Art von Problemen „zerfrisst das Vertrauen“ der Community.

Nachdem sie das sagte, versprach sie, dass jegliches FPS des Halo Franchise einen Split-Screen Multiplayer haben wird.

Sie sagte außerdem, dass jede Geschichte Gründe braucht, sich die Hintergründe anzuschauen und gleichzeitig einen Schritt voraus zu machen. Sie fügte auch hinzu, dass das Studio dazu neigt „etwas zu viel Story“ in den Spielen zu erzählen. Es sei schwierig in die Story einzusteigen, wenn du gerade im Spiel erschossen wirst. Sie erhofft sich nun, dass Halo Wars 2 diese Schritte berücksichtigt hat und eine simplere Story bietet und extra Möglichkeiten tiefer in die Geschichte einzusteigen.

