Daybreak Games lädt Spieler zum Royal Showdown von H1Z1: King of the Kill ein. Das Turnier wird am 25. Mai stattfinden und live auf Twitch übertragen. Um 19 Uhr CEST werden die besten Spieler gegeneinander antreten. Dank des Twitch Live Matches können sowohl Teilnehmer, als auch Zuschauer verschiedene Showdown AR-15 Waffen gewinnen.

H1Z1 – Qualifikation läuft

Die Qualifikation für den Royal Showdown läuft bis zum 22. Mai. Diejenigen, die es auf die Leaderboards der Pre-Season 4 schaffen, haben eine Chance am Europäischen Finale teilzunehmen.

Das Spiel ist ein MMO-Survival-Shooter, in dem 150 Spieler auf einer 100km² großen Karte gegeneinander antreten, Ausrüstung finden, und versuchen müssen am längsten zu überleben, um King of the Kill zu werden.

Die aktuellen Leaderboards und alle Details zum Royal Showdown gibt es hier.