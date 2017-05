CD PROJEKT RED gibt bekannt, dass die Anmeldephase für die geschlossene Beta von GWENT: The Witcher Card Game nach diesem Wochenende geschlossen wird. Das Spiel bleibt für alle Teilnehmer, die sich vorher oder während des Wochenendes angemeldet haben, aktiv.

GWENT: The Witcher Card Game – Großes Turnier am Samstag

„Während der Closed Beta haben wir viel überarbeitet und riesige Mengen an Features und Spielmechaniken in GWENT integriert. Dazu gehörten Balance-Anpassungen, zahlreiche Tweaks – zum Beispiel an der Funktionsweise der Karten und dem Spielfluss – zusätzliche Karten, eine komplett neue Fraktion und die Rangliste. Das war, immer gemeinsam und Seite an Seite mit der GWENT-Community, eine tolle Erfahrung„, erklärt Benjamin Lee, Development Director bei CD PROJEKT RED. „Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die investierten Stunden„, fügte Lee an.

Das Ende der Closed Beta-Registrierungen ist Teil der Vorbereitungen für die nun folgende, offene Phase der GWENT-Beta. Weitere Informationen zu diesem nächsten Schritt werden bereits in der kommenden Woche bekanntgegeben.

Zuvor gibt es aber noch das Finale des GWENT Challenger-Turniers – das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen spannender Duelle. Am Samstag, den 13. Mai geht es ab 16:00 Uhr um Ruhm, Ehre und massives Preisgeld. Die GWENT Challenger Community-Qualifier Vishra (USA), Fion56 (Russland), Oikumena (Russland) und ProNeo (Ukraine) werden dann mit professionellen Spielern konkurrieren: Jeffrey „Trump“ Shih, Adrian „Lifecoach“ Koy, Peter „ppd“ Dager und Kacem „Noxious“ Khilaji sind die Hürden, die vor dem Preispool von insgesamt $100.000 warten. Das Finale von GWENT Challenger wird am Samstag um 15:00 Uhr auf dem Twitch-Kanal von CD PROJEKT RED live übertragen.