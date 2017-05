Verrat lauert in der Welt von Guild Wars 2: Heart of Thorns. Im nächsten Kapitel von Staffel 3 der Lebendigen Welt gilt es, die geheimen Machenschaften des Weißen Mantels zu enthüllen. Mit der ab heute erhältlichen Episode 4, „Der Kopf der Schlange“, erfährt die Lebendige Welt eine Fortsetzung. Caudecus Beetlestones verkommene Weißer-Mantel-Fraktion versucht weiter, sich Kryta untertan zu machen. Ihre königliche Majestät Königin Jennah von Kryta ruft die Spieler nach Götterfels. Sie sollen ihr dabei helfen, die Verderbnis im Ministerium samt der Wurzel zu entfernen, bevor die Ereignisse in einer Krise gipfeln.

Guild Wars 2 – Alle Infos zur vierten Episode

Zusammen mit „Der Kopf der Schlange“ erscheint der brandneue Schlachtzugbereich „Bastion der Bußfertigen“. Die gewaltige Explosion im Blutsteinsumpf hat ein geheimnisvolles Portal zum Vorschein gebracht. Die Abtei-Gelehrte Glenna hat das Portal betreten, um es zu untersuchen. Die Spieler sind eingeladen, Glenna auf ihrer Reise an einen verlassenen Ort zu begleiten. Es gilt, die Geheimnisse zu enthüllen, die sich dort verbergen.

Darüber hinaus hält der heutige Release einige Verbesserungen für Guild Wars 2: Heart of Thorns bereit.

ArenaNet gibt zurzeit 50 % Rabatt auf die Erweiterung Heart of Thorns. Dieses Angebot ist noch bis heute gültig. Das Grundspiel ist kostenlos, und regelmäßig werden neue Inhalte mit den Staffeln der Lebendigen Welt bereitgestellt. Dank des zwei- bis dreimonatigen Rhythmus für neue Releases gibt es stets etwas Neues zu entdecken. Spieler müssen Guild Wars 2: Heart of Thorns besitzen, um die neuen Episoden der Lebendigen Welt spielen zu können. Indem sie sich einloggen, können sie Episoden freischalten und für einen späteren Zeitpunkt vormerken. Zum Spielen von Staffel 3 muss die Handlung von Heart of Thorns nicht abgeschlossen sein.

Die Inhalte von Staffel 3 der Lebendigen Welt sind für Stufe-80-Charaktere gedacht. Guild Wars 2: Heart of Thorns umfasst eine Aufwertung auf Stufe 80. So kann ein Charakter sofort auf die maximale Stufe aufgewertet werden und ist für alle Inhalte von Guild Wars 2, einschließlich Staffel 3 der Lebendigen Welt gerüstet.