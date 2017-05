Sony gab heute bekannt, dass Gravity Rush 2 einen kostenlosen Story-DLC erhalten wird. Dieser hört auf den Namen „The Ark of Time – Raven’s Choice“.

Gravity Rush 2 – Raven’s Choice kommt am 21. März 2017

Dabei soll der neueste DLC nicht nur kostenlos sein, sondern auch schon am 21. März 2017 erscheinen. Zudem könnt ihr zwei neue Charaktere kennenlernen. Dazu gehören „The Keeper of Light Lumino“ und „The Keeper of Darkness Tenebria“. Beide entstammen aus der Feder von Tatsuya Yoshikawa.

Das Schlüsselelement der Geschichte ist die Raumzeit, die von Takeyasu Sawaki erstellt wurde. Das Spiel konnte in unserem Test eine 8/10 abstauben.

