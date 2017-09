Auch in dieser Woche gibt es Neuigkeiten zu Grand Theft Auto Online! Da man eigentlich nie genug Feuerkraft zur Verfügung haben kann, können alle Spieler auf die Mutter aller Kampfflugzeuge zurückgreifen, um Gegner aus dem Weg zu räumen – die RM-10 Bombushka. Mit Platz für sechs Leute und genug Artillerie, um ein kleines Dorf dem Erdboden gleich zu machen, wird dieses Monstrum mit Sicherheit dafür sorgen, dass viele Feinde mit der weißen Fahne wedeln.

Grand Theft Auto Online – Infos zu Bombushka

Außerdem können ab sofort alle Fliegerasse ihre Flugfähigkeiten in Bombushka Run, dem neuesten Modus für GTA Online, unter Beweis. Zwei Teams mit jeweils bis zu vier Spielern treten hier gegeneinander an. Ein Team fliegt die schwer bewaffnete Bombushka, das andere versucht, das Ungetüm mit einem ganzen Schwarm von Buzzard-Kampfhubschraubern vom Himmel zu holen. Anschließend wechseln die Teams die Seiten. Das Team, das mit der Bombushka am längsten überlebt, holt sich den Sieg. Ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel also – mit dem winzigen Unterschied, dass die Maus ein gewaltiger Bomber aus dem Kalten Krieg mit Geschützen des Kalibers .50 ist und die Katzen über bewaffnete Hubschrauber verfügen. Bis einschließlich 25. September gibt es doppelte GTA$ & RP oben drauf.

Außerdem gibt es wieder verschiedene Rabatte bei den Händlern im Spiel:

Hangar-Werkstatt – 25 % Rabatt

Luftfahrzeug-Waffen – 25 % Rabatt

Designs – 25 % Rabatt (Autos und Luftfahrzeuge)

Umlackierungen – 25 % Rabatt (Autos und Luftfahrzeuge)

Zugmaschinen für die mobile Kommandozentrale – 25 % Rabatt

Executive-Büros – 25 % Rabatt

Folgenden Premium- & Zeitrennen lassen GTA$-Bestände in den Himmel wachsen – ebenfalls bis zum 25. September:

Premium-Stuntrennen – „Wasserrutsche“ (nur für Blazer Aqua)

Zeitrennen – „Calafia Way“

Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square. Die drei Erstplatzierten erhalten GTA$ und alle Teilnehmer bekommen dreifache RP, unabhängig von der Platzierung. Um euch an den Zeitrennen zu versuchen, setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf eurer Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA$- & RP-Auszahlungen belohnt.