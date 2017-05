Gran Turismo Sport – Großes Beta-Update veröffentlicht

Polyphony Digital und Sony haben heute ein größeres Update für die Beta von Gran Turismo Sport veröffentlicht.

Gran Turismo Sport – 9,783GB großes Update

Der Patch wiegt stolze 9,783 Gigabyte und bringt die folgenden Dinge mit:

Updated game physics.

Updated force feedback.

Corrected the sportsmanship rating judgement display.

Quick options added to the Pause Menu.

Fixed certain bugs.

Während die offiziellen Patchnotes vergleichsweise verhalten ausfallen, so gibt es viele undokumentierte Änderungen. Dazu zählt unter anderem, dass die Anzahl an Rennen über den Tag deutlich erhöht wurde. Zudem gibt es neue Verfolgungskameras sowie Änderungen an der Dragon Trail Piste.

Das Spiel erscheint später im Jahr exklusiv für PlayStation 4.