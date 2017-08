Wenn God of War Anfang 2018 erscheint, dann soll es die Spieler von den Socken hauen. Das sagte Sonys Vice President of Marketing Asad Oizilbash auf der GameStop Expo in Las Vegas.

God of War – Zuversichtlich ob der Qualität

Demnach arbeite ein „phänomenales Team“ am Spiel, sodass man sehr zuversichtlich sei. Schon die frühen Arbeiten am Spiel haben gezeigt, dass sich die Reihe in „die richtige Richtung“ entwickle und die Spieler von den Socken gehauen würden. Zudem wolle man, dass die Spieler mehr mit Kratos fühlen, also eine Art Identifikationsbasis schaffen.

Daneben hat sich aber auch das Kampfsystem geändert. Es gilt nicht mehr gegen zahlreiche Schergen zu kämpfen. Stattdessen konzentriere man sich vielmehr auf 1vs1 oder 1vs2. Es soll persönlicher, strategischer und brutaler sein. Generell handelt es sich hierbei um das „brutalste God of War aller Zeiten“. Interessant: Kratos‘ Leviathan Axt haben dieselben Zwerge geschmiedet, die auch schon Thors Hammer (Sindri und Brokkr) gemacht haben. Und Qizilbash bestätigte, dass sich dieser upgraden lässt.