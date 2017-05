Ubisoft gab heute bekannt, dass die Website Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands „Eine Welt ohne Helden“ ab sofort verfügbar ist. Die Website lässt die Fans schon jetzt die gesamte Karte der Wildlands erkunden.

Ghost Recon Wildlands – Infos zum digitalen Erlebnis

Das digitale Erlebnis von „Eine Welt ohne Helden“ ist auf mobilen Geräten und dem Desktop erreichbar. Es lässt Spieler die gewaltige und belebte offene Spielwelt von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands noch vor Ankunft der Ghosts in Bolivien erkunden. Insgesamt wurden 50 Kameras über die gesamte 3D-Karte des Spiels platziert. Auf diese Weise gibt „Eine Welt ohne Helden“ den Spielern die Gelegenheit, in den 21 verschiedenen Provinzen des Spiels verdächtige Aktivitäten zu beobachten und wichtige Informationen zu beschaffen, während das Kartell die Kontrolle übernimmt. Spieler, die genug Informationen beschaffen, werden mit einem spielinternen Bonus-Paket belohnt. Dieses besteht aus Anpassungs-Abzeichen und limitierten EP-Boostern für die Vollversion des Spiels. Das Erlebnis ist unter diesem Link verfügbar.

Die Open Beta zu Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands wird vom 23. bis 27. Feburar 2017 auf den aktuellen Konsolen und PC verfügbar sein. Spieler können jedoch schon jetzt die Open Beta zu Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands vorab herunterladen.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands spielt im zukünftigen Bolivien und stellt das größte Action-Adventure in einer offenen Spielwelt dar, das Ubisoft je erschaffen hat. In einer nahenden Zukunft hat sich das Land durch das skrupellose Santa-Blanca-Drogenkartell in einen Drogenstaat verwandelt. Die Spieler müssen dieses Kartell mit allen Mitteln zerschlagen. Die riesige offene Spielwelt ermutigt Spieler, eine Vielzahl von Herangehensweisen auszuprobieren und lässt ihnen dabei sämtliche Freiheiten.