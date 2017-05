Ubisoft kündigte heute an, dass die berühmten Autoren Don Winslow und Shane Salerno sich mit Ubisoft zusammengeschlossen haben, um die Hintergrundgeschichte rund um die Kartelle in Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands zu kreieren.

Ghost Recon Wildlands – Die Infos zur Story/h2>

Don Winslow ist der preisgekrönte Autor der internationalen Bestseller The Cartel, The Power of the Dog und Savages. Shane Salerno ist einer der begehrtesten Autoren der Filmindustrie. Aktuell arbeitet er mit James Cameron zusammen an vier separaten Nachfolgern zu Avatar, dem kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten. Zudem schreibt und produziert er The Cartel (eine Adaption von Don Winslow’s Buch) für den berühmten Filmemacher Ridley Scott. Salerno war auch am Script zum Film Savages mit Don Winslow und dem dreifachen Oscar-Gewinner Oliver Stone beteiligt. Zudem schrieb er auch mit am Drehbuch zu Armageddon für Regisseur Michael Bay.

Winslow und Salerno setzen ihr Wissen über den internationalen Drogenhandel sowie ihre erzählerischen Fähigkeiten ein, um eine authentische Erzählung für Spieler zu bieten wenn Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands am 7. März in den Handel kommt.

Winslow und Salerno haben eng mit dem Narrativen Team von Ubisoft Paris zusammengearbeitet um das „Was wäre wenn?“-Szenario eines mexikanischen Drogenkartells, welches in naher Zukunft Bolivien übernimmt, zu erschaffen. Ihre mehr als zwanzigjährige Erfahrung in Recherche und Schreiben machte es ihnen möglich, dem Entwicklungsteam zu helfen, eine auf echten Ereignissen basierende Geschichte entstehen zu lassen. Sie haben eine glaubhafte kriminelle Organisation für das fiktionale Santa Blanca Kartell erschaffen und tiefgreifende Hintergrundgeschichten für wichtige Charaktere des Spiels geschrieben, wie etwa den Boss, El Sueño, sowie Grundelemente der Spezialeinheit „Ghosts“.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands spielt in der größten offenen Action-Adventure-Welt, die jemals von Ubisoft erschaffen wurde. In naher Zukunft wird Bolivien vom bösartigen Santa Blanca-Drogenkartell in einen Narco-Staat verwandelt. Die Spieler haben die Aufgabe, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln das Drogenkartell zu zerschlagen. Die riesige offene Welt unterstützt viele verschiedene Spielstile. Die Vorgehensweise bei allen Missionen ist frei wählbar. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ist ab dem 7. März erhältlich für Konsolen und PC erhältlich.