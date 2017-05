Als Get Even vor drei Jahren angekündigt wurde, sollte es einen Mehrspieler-Modus besitzen. Dabei funktionierte jener genau so wie der aus Dark Souls. Andere Spieler konnten sich in eure Session einklinken und als Feinde agieren. Und genau das ist nun nicht mehr möglich.

Get Even – Fokus auf Story

Wie der Creative Director des Spiels, Wojciech Pazdur, in einem Interview mit Spieletester.com verriet, musste man die Mehrspieler-Komponente streichen. „Wir hatten die Wahl zwischen einer besseren Storyline und einem Mehrspieler-Modus. Wir haben uns für eine ausgefeilte Story entschieden. Ich persönlich liebe die Idee für unseren Mehrspieler, aber am Ende war es eine Frage der Zeit und eine der Priorität. Und wir wollen in allererster Linie einen Psycho-Thriller machen. Deswegen konzentrieren wir uns auf das Singleplayer-Erlebnis.“

Auf die Frage hin, ob der Mehrspieler-Modus in einem DLC oder Patch nachgeliefert wird, sagte er: „Wenn sich die Gelegenheit bietet, würden wir es gerne machen. Der Code ist noch da. Sobald wir die Zeit und Ressourcen haben, sollte dem nichts im Weg stehen.“

Das komplette Interview erscheint am 15. Februar 2017. Zudem haben wir eine Vorschau in Arbeit, die am gleichen Tag live geht.