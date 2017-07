Die offizielle Website von Gears of War hat eine Ankündigung parat: Im kommenden Jahr 2018 gibt es einen neuen Comic!

Gears of War Comic – Erste Veröffentlichung im Januar 2018

Der Comic soll die Serie des Spiels erweitern und auf bekannten Charakteren aufbauen. Kurtis Wiebe, Schreiber bei Rat Queens, hat sich mit IDW Publishing zusammengeschlossen, um an den Werken zu arbeiten.

Dabei sagte er:

„Ich bin richtig aufgeregt, ein Teil dieser Adaption mit IDW zu sein. Mit der Veröffentlichung von Gears 4 haben Fans all die klassischen Rückblenden der brutalen, überproportionalen Action und Ton in Zusammenarbeit mit einem jungen, frischen Team bestehend aus JD, Kait und Del erlebt. Das ist genau die Erfahrung, die ich den Comic-Lesern bieten will. Etwas, das sich bekannt anfühlt und frisch zugleich. Dazu erforschen wir unentdeckte Regionen und Geschichten im Gears Universum.“

IDW Publishing veröffentlicht überdies alle klassischen Comics zusammen mit der neuen Serie. Die erste Ausgabe erscheint im Januar 2018.

Gears of War 4 ist für PC und Xbox One verfügbar. Ein Update auf Xbox One X ist geplant.