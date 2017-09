Microsoft hat die kostenlosen Spiele für Xbox 360 und Xbox One via Games with Gold für Oktober 2017 angekündigt. Der Oktober fällt für Fans von AAA-Spielen sehr schwach aus. Dafür gibt es einige Indie-Perlen.

Games with Gold – Im Oktober Gone Home, The Turing Test und mehr

Während Xbox-One-Spieler Gone Home und The Turing Test erhalten, dürfen sich Xbox-360-Spieler über Rayman 3 HD und Medal of Honor: Airborne freuen. Die beiden X360-Titel sind auch auf der Xbox One spielbar via Abwärtskompatibilität.

Und wie immer haben wir eine praktische Übersicht für euch parat:

Xbox One:

Forza Motorsport 5 – 01. bis 31. Oktober 2017

Oxenfree – 16. Oktober 2017 bis 15. November 2017

Xbox 360 (+Xbox One via Abwärtskompatibilität):