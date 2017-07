Microsoft hat die kostenlosen Spiele für Xbox 360 und Xbox One via Games with Gold für August 2017 angekündigt. Der August fällt einmal mehr eher durchwachsen aus. Immerhin: Trials Fusion und Bayonetta sind mit von der Partie.

Games with Gold – Im August mit Trials Fusion, Red Faction Armageddon und mehr

Während Xbox-One-Spieler Slime Rancher und Trials Fusion erhalten, dürfen sich Xbox-360-Spieler auf Bayonetta und Red Faction: Armageddon freuen. Die beiden X360-Titel sind auch auf der Xbox One spielbar via Abwärtskompatibilität.

Und wie immer haben wir eine praktische Übersicht für euch parat:

Xbox One:

Slime Rancher – 01. bis 31. August 2017

Trials Fusion – 16. August 2017 bis 15. September 2017

Xbox 360 (+Xbox One via Abwärtskompatibilität):