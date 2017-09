Über die Plattformen PS4, Xbox One und PC hat Furi mittlerweile die 3 Millionen Marke seit dem Launch geknackt.

Furi – Kickstart

Bei einem Interview mit DualShockers hat The Game Bakers Founder und Creative Director Emeric Thoa verkündet, dass Furi nun mehr als 3 Millionen Spieler angelockt hat. Wie ihr vielleicht wisst, handelt es sich bei dem Spiel um einen Hack & Slash meets Bullet Hell und Boss-Rush Titel. Furi hat im Juli 2016 den PC und die PS4 bereichert. Zu dem Zeitpunkt kam das Spiel gut an mit seinen schnellen Kämpfen und zugleich hohem Schwierigkeitsgrad. Dementsprechend gab es auch viel Lob und Kritik. Unter Metacritic befindet sich der Titel bei den hohen 70ern.

Daraufhin erschien das Spiel im Dezember für die Xbox One, worauf noch ein DLC erschienen ist. Dabei handelt es sich um One More Fight, mit einem brandneuen Bosskampf. Der Titel ist seit dem Launch über alle Plattformen hinweg über 3 Millionen Mal heruntergeladen worden. Das sind starke Zahlen für einen unabhängigen Entwickler, besonders für die ersten Konsolen/PC Titel.

Wichtig zu wissen ist auch, dass es zum Release ein PlayStation Plus Titel war. Das macht natürlich ordentlich was her von den insgesamt 3 Millionen Downloads. Thoa sagt sogar, dass die Verkäufe „ein bisschen geringer sind, als sie wollten.“ Nichtsdestotrotz verkauft sich der Titel gut und hilft dem Studio auf lange Zeit. Er fügt sogar noch hinzu, dass sie „ziemlich zufrieden“ mit der Spielperformance sind.

Furi ist erhältlich für PS4, PC und Xbox One für 19,99€. Wer sogar noch den Soundtrack kaufen möchte, kann dies als Vinyl oder CD tun.