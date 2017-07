Nachdem Turn10 Studios bereits mehr als 160 Fahrzeuge aus Forza Motorsport 7 verkündete, gibt es nun 60 weitere Karren. Zwar stehen immer noch mehr als 2/3 aller „über 700 Autos“ im Dunkeln, doch die Liste kann sich bereits sehen lassen.

Forza Motorsport 7 – Klassiker ebenfalls mit dabei

Die unten stehende Liste bewegt sich im Rahmen der Klassiker. Dabei findet ihr unter anderem den 1932 Ford De Luxe Five Window Coupe oder den 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe. Die größte Menge an Fahrzeugen liefern amerikanische Herstelle wie Chevrolet (9), Ford (7) und Dodge (4). Doch es gibt auch einige deutsche Karren, die hoffentlich ohne Abgas-Skandal daherkommen. Dazu zählen BMW und Volkswagen. Auch Volvo ist mit von der Partie, um weitere internationale Marken zu repräsentieren.

Forza 7 erscheint am 07. Oktober 2017 für PC und Xbox One. Ein Xbox One X Patch soll zum Launch der Konsole am 07. November 2017 erscheinen.

Und hier ist die Liste: