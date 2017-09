Brace yourselves, denn ein riesiger Forza Motorsport 7 Download erwartet alle Racing Fans.

Forza Motorsport 7 – Größer gings leider nicht

Falls ihr geplant habt Forza Motorsport 7 für die Xbox One zu spielen, dann erwartet euch ein netter Day One Patch in der Größe von 50 GB. Laut dem Entwicklerteam soll das Spiel eine Größe von insgesamt 95 GB haben. 45 GB davon sind auf einer CD und „der Rest ist verfügbar zum Download ab dem 29. September.“

„Wir haben das unser größtes Spiel genannt und die Zahlen bekräftigen das. Es gibt mehr als 700 Autos zum Launch, 32 der weltbesten Strecken (unsere größten jemals), eine riesige Karriere im Forza Driver’s Cup und eine riesige Liste von Multiplayer und Competitive Modi. Diese werden die Spieler lange beschäftigen, unabhängig davon wie gut sie sind und was ihre Fahrpräferenzen sind. Das ist zudem das größte Spiel was wir veröffentlicht haben, alleine von der Grundfläche her,“ sagt Turn 10.

Das Spiel ist zwar spielbar mit der Disk, aber freischaltbare Inhalte von der Einzelspieler Driver‘s Club Kampagne gibt es erst nach dem Download.

„Während alle Spieler damit beschäftigt sind den Forza Driver’s Cup auf der Disk zu schaffen, schalten sie dadurch viele neue Inhalte für den Forza Driver’s Cup frei. Dazu gehören neue kompetitive und Showcase Events, genauso wie neue Trophäen und Driver Gear Belohnungen. Um diese neuen Events und Belohnungen freizuschalten, braucht ihr jedoch das Update.“

Forza 7 ist ab dem 29. September für Ultimate Edition Besitzer verfügbar. Mit der Standard und Deluxe Edition müsst ihr leider bis zum 3. Oktober warten. Einige Features wird es zudem nicht direkt geben. Darunter zählen das Auktionshaus und League Play.

„Einige Features in Forza 7 gibt es nicht von Beginn an. Dazu zählen das Auktionshaus, #Forzathon Events und Ligen. Spieler die nach diesen Features suchen, werden nur ein „Coming Soon“ in den entsprechenden Menüs sehen. Sobald die Community einige Wochen nach dem Launch größer geworden ist, schalten wir diese Features im Spiel frei.“

„Über die kommenden Monate werden wir unsere Serien von Events in Forza vorstellen. Dazu gehören die neuen #Forzathon Events, konstante Updates der Rivalen und Hoppers, welche unser neues Homologation System nutzen werden (mehr dazu kommende Woche), neue Preistruhen (beinhalten Belohnungen wie Mod Cars, Driver Gear, neue Wagen und mehr) sowie Enthüllung von neuen Autos beim Spezialverkäufer (welcher einzigartige Autos verkauft) und mehr,“ sagte Turn 10. „Die kommenden Monate haben viele neue Features im Spiel, wozu es bald mehr Details gibt.“

Und final gibt es am 7. November einen Patch für Forza 7, damit Xbox One X Besitzer das Spiel in 4K genießen können. Es gibt „natives 4K und solide 60FPS mit ultra-hochauflösenden Inhalten und gratis Updates für alle Forza Spieler die eine Xbox One X besitzen.“

Falls ihr das Spiel erstmal testen wollt, es gibt ab heute eine Demo. Diese sollte ab 6PM UK Zeit verfügbar sein. Das ist bei uns 19 Uhr.