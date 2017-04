Forza Horizon 3 soll nochmal einen großen Patch erhalten, bevor alles gesagt und getan ist.

Forza Horizon 3 – Leistungsverbesserungen

Die Hot Wheels Erweiterung soll nicht das Einzige sein, was nächsten Monat in Forza Horizon 3 erscheint. Forza Community Manager Ian Webster hat auf NeoGAF bestätigt, dass „signifikante Verbesserungen“ für die PC Version erscheinen. Dieser Patch kommt zusammen mit der Erweiterung am 9. Mai 2017.

Dabei sollen einige beliebte Reifen verbessert werden, zusätzliche Grafikoptionen hinzugefügt und die CPU Performance besser angepasst. Webster hat versprochen, mehr Details kurz vor dem Release bekannt zu geben. Horizon 3 hat zum Launch ordentlich Probleme auf dem PC gehabt. Besonders für die, die 60FPS und mehr wollten. Das Problem ist bis heute nicht ganz behoben an manchen Stellen der Karten, dafür ist die gesamte Performance schon mal besser.

Hot Wheels ist Horizon 3s zweite und finale Erweiterung und Teil des Expansion Pass. Dieser erscheint am 9 Mai. für PC und Xbox One.

Quelle