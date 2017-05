GeForce-Spieler freuen sich auf den heutigen, offiziellen Start von For Honor: Das neue Multiplayer-Action-Spiel aus dem Hause Ubisoft wird zur Veröffentlichung direkt mit Ansel-Unterstützung ausgeliefert.

For Honor – Das ist Nvidia Ansel

NVIDIA Ansel ist ein Werkzeug, das es Spielern erlaubt, die künstlerischen Seiten des Gamings zu erfahren, festzuhalten und zu teilen. Mit Ansel können Spieler ihre Gameplay-Aufnahmen nach ihren Wünschen komponieren, superhochauflösende Aufnahmen machen und nach Belieben Filter einsetzen. Ansel ermöglicht es, die Kamera in jegliche Richtung auszurichten sowie an jedem Aussichtspunkt in der Spielwelt aufstellen, um anschließend 360°-Stereo-Photosphären aufzunehmen, die mit einer VR-Brille oder dem Google Cardboard betrachtet werden können.

Folgende Spiele unterstützen Ansel bereits: ARK: Survival Evolved, Conan Exiles, Dishonored 2, Mirror’s Edge Catalyst, Obduction, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3: Wild Hunt und The Witness. Ansel wird zum Start kommender Spiele-Highlights, wie Lawbreaker und Mass Effect: Andromeda, direkt im Spiel verfügbar sein. Ansel ist ebenfalls über ein Plug-In in die Unreal Engine sowie Unity Engine nativ integriert.

Dank integrierter NVIDIA GameWorks-Technologien erleben GeForce-Spieler For Honor in 4K-Auflösung. Durch die Verbesserung verschiedener Grafikeffekte mit der NVIDIA-Gameworks-Technologien sowie durch G-Sync wird die Spielqualität der PC-Version auf ein höheres Level gehoben.