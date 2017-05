Am Wochenende beginnt die Open Beta zu For Honor. Und wenn ihr mitspielen wollt, haben wir alle dafür benötigten Infos parat!

Wie lade ich die For Honor Beta?

Bevor wir uns mit dem Download befassen, solltet ihr zunächst die Minimum- und Empfohlenen Anforderungen für den PC checken. Sofern ihr auf PS4 oder Xbox One zockt, könnt ihr einfach wenige Zeilen weiter unten weiterlesen.

Wenn ihr bisher keinen Zugriff auf die Closed Beta des Spiels hattet, müsst ihr den Client komplett laden. PC-Spieler starten dazu einfach ihren Uplay-Client und suchen das Spiel in der „Free Games“-Liste. Klickt den Download-Button und los geht’s! Auf der PlayStation 4 folgt ihr diesem Link und auf Xbox One diesem hier. Sobald der Download startet, gilt es rund 19GB an Daten zu saugen.

Wie lade ich die For Honor Open Beta, wenn ich die Closed Beta gespielt habe?

Wenn ihr die Closed Beta gezockt habt und den Client nicht gelöscht habt, startet ein automatisches Update auf die Version 1.03. Wie groß der Download ausfällt, lässt sich gegenwärtig nicht sagen. Die Angaben reichen von 451MB bis zu 7GB. Sofern das Update nicht automatisch beginnt, könnt ihr auf der PS4 ein „Check for Updates“ durchführen.

Was tue ich, wenn ich den For Honor Closed Beta Client gelöscht habe?

Wenn ihr die Closed Beta gespielt, den Client aber entfernt habt, müsst ihr anders vorgehen. Auf dem PC findet ihr den Titel in eurer Uplay-Bibliothek. Zuerst ladet ihr dann das Spiel und anschließend die Daten für die Open Beta.

Auf der Xbox One müsst ihr den „Ready to Install“-Bereich aufsuchen und das Spiel aus der Bibliothek neu laden. Wenn ihr die App versteckt habt: Drückt die beiden Trigger und haltet X, sodass versteckte Apps auftauchen.

PS4-Spieler gehen ganz simpel in ihre Bibliothek und laden es erneut herunter.

Die Open Beta startet am 09. Februar 2017 um 15 Uhr deutscher Zeit und endet am 12. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit.