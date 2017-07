„Wir haben eine Menge an Spielern in For Honor„, sagt Eric Pope, Community Manager von Ubisoft. Und während das nicht falsch ist, so schießt er sich, ganz nach dem offensichtlichen Vorbild Donald Trump, auf die ach-so böse Presse ein.

For Honor – Alles Fake News

Wir haben bereits mehrfach über die schwindenden Spielerzahlen des Spiels gesprochen. Zuerst im März und auch im vergangenen Monat. In beiden Fällen haben wir sehr deutlich geschrieben, dass es sich um Daten von Steam handelt. Und diese lassen sich sehr leicht verifizieren.

Doch For Honor ist ja bekanntlich auch auf PS4, Xbox One und via Uplay spielbar. Dadurch ist die tatsächliche Anzahl an Spielern zweifelsfrei höher als die auf Steam. Nichtsdestoweniger ist es höchst unwahrscheinlich, dass Spieler diese Plattformen im Vergleich zu Steam-Nutzern total realitätsfern sind und die offensichtlichen Probleme ignorieren.

Umso enttäuschender ist es, dass Pope derlei Berichte simpel als „Fake News“ bezeichnet. Denn er selbst hat keinerlei Gegenargumente geliefert, um die teilweise nachweisbaren Fakten zu widerlegen.

Unklar ist, ob er es ernst meint oder eher scherzhaft. Dennoch ist es bizarr, dass sich ein Repräsentant von Ubisoft in solch einer Art und Weise äußert ohne seine Position mit Argumenten zu belegen.

Und weil die Presse bekanntlich nur aus Fake News besteht, haben wir total unechte Zahlen für euch. Diese lassen sich auch ganz sicher nicht verifizieren, versprochen. 1474 Spieler zockten das Spiel gestern Abend. Und damit reichte es nicht einmal für die Top 100 auf Steam Most Played Games. Achja, die Zahlen stammen direkt von Steam. Bestimmt gefälscht.