Was hat sich seit der Open Beta von For Honor am Spiel geändert? Dabei haben die Entwickler einige sehr wichtige Last-Minute-Änderungen an der Spielbalance vorgenommen.

For Honor – Helden-Balance angepasst

Community Manager Eric Pope hat über die Veränderungen seit der Open Beta gesprochen. Neben einigen Balance-Änderungen an den Helden gibt es auch Fixes bei der Grafik, der RAM-Auslastung und mehr.

Und hier sind die Updates:

Matchmaking

All countries around the Mediterranean Sea are now part of the European region

Heroes

Collisions improvements and fixes

Improved animations

Audio

Audio balancing fixes and improvements

User Interface

Fixed a memory leak

Fixed occurrences of major frame-rate drop

Improved flow in and out of the invitation menu

Multiple localisation fixes

Additional fixes

Stability fixes

Connectivity and matchmaking improvements

Metagame bug fixes and UI improvments

Hero Balancing (based on player feedback) – these changes were already implemented during Beta phases

Fixed minor issue with the round counter

General bug fixes

Das Spiel ist seit heute für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.