Ubisoft hat einige Statistiken zu den Betas von For Honor veröffentlicht.

For Honor – PC am beliebtesten

Dabei haben insgesamt sechs Millionen eindeutig zuweisbare Spieler an den verschiedenen Beta-Phasen teilgenommen. Insgesamt haben die Teilnehmer mehr als zwei Milliarden Minuten auf allen Plattformen zugebracht.

Über das Wochenende haben mehr als drei Millionen Spieler in der Open Beta gezockt. Außerdem erfreute sich die Beta vor allem auf dem PC größter Beliebtheit. Satte 1,8 Mio. Spieler waren hier zu finden.

Die Ritter-Fraktion konnte als Sieger aus dem Faction War hervorgehen, sodass Spieler dieser Fraktion einige Boni wie Emblems of Power bekommen.

Das Spiel ist seit gestern für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Unseren Test lest ihr in Kürze.

