Nintendo hat ein neues Update für Fire Emblem Heroes veröffentlicht. Mit dabei sind vier neue Helden und mehr!

Fire Emblem Heroes – Drei neue Missionen

Bei den Charakteren handelt es sich um Ephraim und Eirika aus Fire Emblem: The Sacred Stones sowie Seliph und Julia aus Fire Emblem: Genealogy of the Holy War. Alle vier sind 5*-Helden. Zudem gibt es einen neuen Fokus, der euch erhöhte Chancen gibt, diese Helden zu bekommen. Überdies steht ein neuer Story-Abschnitt mit drei Missionen zur Verfügung, in denen die Helden auftreten.

Übrigens: Der Titel des neuen Fokus ist „Family Bonds“. Dabei lautet die korrekte Übersetzung aus dem Japanischen „Siblings‘ Love“. Offenbar wollte Nintendo gewisse Implikationen vermeiden, die im prüden Westen falsch verstanden werden könnten.

Das Update ist 10,5 MB groß.