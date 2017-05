Square Enix gab gestern bekannt, dass Final Fantasy XV am 30. September 2016 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Doch was ist mit dem PC?

„Leider war es nicht möglich, PC- und Konsolenversionen des Spiels gleichzeitig zu entwickeln„, so Director Hajime Tabata gegenüber den Kollegen von Engadget. „Wir haben uns auf die Konsolenversionen konzentriert und das Ziel war es, alles für HD-Geräte zu maximieren und optimieren.“

Sobald die Fassungen für PS4 und Xbox One fertig sind, werde man sich eine Umsetzung für den PC ansehen. „Im Moment haben wir uns noch nicht entschieden, wir prüfen eine Menge Dinge„, sagt er.

